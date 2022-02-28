شركة هاليبورتون تُبدي استعدادها للعودة للعمل في ليبيا

قال مدير فرع شركة هاليبورتون شمال أفريقيا أحمد حلمي، إنّ الشركة تسعى للعودة للعمل في ليبيا، وستعمل على تقديم الحلول والاستشارات لحل كافة المختنقات التي تواجه الصناعة النفطية الليبية.

وأوضح حلمي خلال لقاء جمعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنّ الشركة ستساهم في إدخال برامج التحول الرقمي التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في تحسين عمليات الإنتاج وتطويرها وجودتها.

وأعرب صنع الله عن ترحيبه بما قدمته الشركة، بشأن تقديم الحلول والاستشارات لحل المختنقات التي يواجهها قطاع النفط، بشرط ضمان جودة العمل بأفضل التقنيات الحديثة، والعمل على بناء قدرات العاملين في القطاع.

واتفق الجانبان إلى عقد ورشة عمل خلال الأيام القريبة القادمة، بحضور كافة شركات القطاع، لعرض خدمات الشركة والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في مختلف عملياتها والحلول التي يمكن أن تقدمها لتجاوز المختنقات التي تواجه العمليات النفطية.