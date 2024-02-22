شركة يابانية تطلق قناعاً ذكياً لمزيد من الخصوصية

أطلقت شركة “كانون”، اليابانية، قناعا للوجه يمكن من الحفاظ على الخصوصية أثناء إجراء المكالمات الهاتفية ومحادثات الفيديو.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن قناع الوجه “برايفسي تالك” الجديد، يقلل الصوت بما يصل إلى 20 ديسيبلا، حتى لا يتمكن الأشخاص الفضوليون من الاستماع إلى المكالمات الهاتفية أو محادثات الفيديو.

وأضافت أن هذا سوف يسهم في الحفاظ على الخصوصية وعدم إزعاج الأشخاص في النطاق القريب، لأن الميكروفونات الموجودة قرب الفم تتيح للمستخدم التحدث بهدوء.

وأشارت الشركة، إلى أن قناع الوجه “برايفسي تالك”، يقوم بإنشاء مساحة خاصة في أي مساحة مفتوحة، كاشفة أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل أيضا على سماعة أذن مدمجة ومتصلة بالوحدة الأساسية بواسطة كابل قصير.

يذكر ان قناع الوجه “برايفسي تالك”، الجديد، يوصل بالحاسوب عن طريق تقنية البلوتوث أو كابل “USPC” لضمان أكبر قدر من التوافق، ويتضمن مروحة صغيرة لتسهيل عملية التنفس وزيادة مستوى الراحة أثناء الارتداء.