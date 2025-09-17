شركة HMD تعود للمنافسة.. إطلاق هاتف ذكي جديد بسعر مناسب

أعلنت شركة HMD عن إطلاق هاتفها الجديد HMD Vibe، في خطوة تهدف لإعادة الشركة إلى صدارة المنافسة في سوق أجهزة أندرويد الذكية، وسط توقعات بتحقيق مبيعات قوية.

ويحمل الهاتف تصميمًا أنيقًا بأبعاد 165×75.8×8.7 ملم، ويزن 190 غرامًا، مع حماية زجاجية مقاومة للصدمات والخدوش، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي المكثف.

والشاشة جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، أبعاد 20:9، بدقة 1604×720 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، بكثافة تقريبية 264 بيكسل لكل إنش، لتوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، ويعتمد على معالج مطور بتقنية 6 نانومتر، مع معالج رسوميات Mali-G57، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، ما يضمن أداءً جيدًا في التطبيقات اليومية والألعاب الخفيفة.

والكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، تشمل عدسة واسعة الزاوية ومستشعر لتحديد عمق الصورة، بينما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، مناسبة لالتقاط السيلفي وإجراء المكالمات المرئية بجودة مرضية.

وزود الهاتف بمكبري صوت قويين، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، بالإضافة إلى أنظمة GPS وGLONASS لتحديد المواقع بدقة، وماسح لبصمات الأصابع لتعزيز الأمان.

ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مع دعم الألوان الأساسية الأسود والأرجواني، وبأسعار تبدأ من حوالي 90 يورو، ما يجعله منافسًا قويًا ضمن الفئة الاقتصادية والمتوسطة.