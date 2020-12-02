شركة Pfizer.. تُعلق على قرار بريطانيا استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا

شركة الأدوية Pfizer علقت على قرار موافقة السلطات البريطانية اعتماد واستخدام لقاح “فايزر-بيونتيك” ضد كورونا المستجد ووصفتها بـ”لحظة تاريخية” في مكافحة فيروس كورونا.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية Pfizer في بيان صحفي، “تعتبر موافقة المملكة المتحدة اليوم على اللقاح لحظة تاريخية في الحرب ضد COVID-19.. هذه الموافقة هي هدف نسعى إلى تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سيفوز.. ونشيد بـ MHRA (وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية) لقدرتها على إجراء تقييم شامل واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لحماية سكان المملكة المتحدة”.

وأعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح “فايزر-بيونتيك” ضد كورونا المستجد، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

ووحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: “قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام اللقاح ضد COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech”.