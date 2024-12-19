شركـة «سرت» تحقق إنجازاً جديداً لتعزيز الإنتاج من النفط الخام

حققت شركــة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات بعد استكمالها لحفـر البئـر الأفقي C353H في حقـل “زلطـن” النفطي بمقطـع أفقي يُقدر بحوالي 900 قدم، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحـفر الموجّـه (Geosteering HD real time reservoir mapping while drilling).

كما تم “وضع البئر على الإنتاج فعلياً في وقت قياسي، بعد أن أظهـرت نتائجُ اختبـار البئر التي أُجريـت صباح اليوم الخميس نتائج غير مسبوقـة، تمثلت في تجاوز مُعـدل جَريان البئر 2300 برميل يومياً من النفط الخالي من المـاء”.

الجديــرُ بالذكـر أن “مُعـدل إنتاج الشركـة من النفط الخام تجاوزَ 103 آلاف برميل يومياً خـلال الأيام الماضـية، وهو رقـم لم يتـم تحقيقُـه منذ عـام 2007”.

ويأتي هـذا الإنجـاز “ضمـن خُطوات الشركـة لتنفيذ الخُطـة الاستثنائيـة لزيادة الإنتاج لسنـة 2024 تنفيذاً لخطـة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط لزيـادة إنتاج ليبيـا من النفــط والغــاز”.

شركـة سـرت تُحـقق إنجـازاً جديداً لتعزيـز الإنتـاج من النفـط الخـام. حققت شركــة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤