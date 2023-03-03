شروط مرتشحي الرئاسة.. هذا مايُعيق الانتخابات بحسب «وليامز»

قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إنّ العائق الأساسي أمام استكمال العملية الدستورية والانتخابية هي المسألة الشائكة المتعلقة بمتطلبات الأهليّة لمترشّحي الرّئاسة.

وأوضحت وليامز أنّه في مؤتمر برلين جُلبت الأطراف الإقليمية المتدخّلة وجُلبت جميع المنظّمات الإقليمية، ولا تزال مخرجاته فعّالة على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى مجموعة العمل الدّولية.

وتابعت وليامز أنّ ليبيا تتعرّض لحملة تضليل كبرى، وأنّ هذا ما حدث بملتقى الحوار الذي عقد في تونس وجنيف، وقد ثبت أنّ مواقع الإنترنت قامت بحملة ضدّ ملتقى الحوار الليبي.