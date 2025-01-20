شريان الحياة يعود إلى غزة.. «الأغذية العالمي» يستهدف إيصال 150 شاحنة محملة بالطعام يومياً

قال برنامج الأغذية العالمي، الأحد، “إنه يستهدف إيصال 150 شاحنة محملة بالطعام إلى غزة يومياً؛ لمواجهة الاحتياجات «الهائلة» التي تتطلب إبقاء جميع المعابر مفتوحة”.

وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة بتمكين الفِرق الإنسانية من التحرك بحرية وأمان في جميع أنحاء قطاع غزة؛ للوصول إلى المحتاجين.

وأكد البرنامج، في بيان، أن مخزونه من الغذاء على حدود غزة يكفي لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر، وأنه يعتزم استخدام كل نقاط العبور الحدودية في الأردن وإسرائيل ومصر لإيصال الإمدادات إلى غزة.

ودعا البرنامج جميع الأطراف إلى تسهيل التسليم الآمن، وتوزيع المساعدات، خلال فترة وقف إطلاق النار؛ للوصول إلى جميع المحتاجين، وعبَّر عن أمله في العمل مع الشركاء لاستئناف دعم الإنتاج الغذائي المحلي في غزة.

وقال مصدر فلسطيني في هيئة المعابر بغزة لـ”الشرق” “إن 552 شاحنة مساعدات إنسانية، بينها 20 شاحنة وقود دخلت من مصر إلى قطاع غزة الفلسطيني، عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة الحدوديين جنوب رفح، في اليوم الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، فيما شدد مسؤولون أمميون على ضخامة المهمة في ظل الأوضاع الحرجة التي يعانيها السكان”.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، “إن ما لا يقل عن 300 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت إلى شمال القطاع، منبهاً إلى أنه “ليس هناك وقت لنضيعه بعد 15 شهراً من الحرب المستمرة”، ولفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية مهولة”.

مصر.. تجهيزات مكثفة بمستشفيات سيناء لاستقبال جرحى قطاع غزة

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جميع أجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن “الدعم الصحي أحد أهم ما يحتاجه الفلسطينيون في قطاع غزة” في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها القطاع وبعد بدء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية محلية إلى أن مستشفيات شمال سيناء “مستعدة لاستقبال الجرحى والمرضى في قطاع غزة” وأنه تم تجهيزها بجميع المستلزمات لاستقبال أكبر عدد ممكن.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على جاهزية مخازن الدعم اللوجستي التابعة للهلال الأحمر وفقًا للخطط الموضوعة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوه بأن مصر بدأت في التعامل مع الوضع الصحي بغزة منذ نوفمبر 2023، مؤكدا أن هناك خططًا موضوعة لتقديم مزيد من الدعم في الفترة المقبلة.

وشدد على أن غرفة الأزمة بوزارة الصحة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تقديم كافة أشكال المساعدات، ولديها دراسة حول حجم الضرر الصحي بقطاع غزة، وأعداد المرضى والمصابين الذين يحتاجون رعاية صحية.

وجدد التأكيد على وضع خطط للتعامل مع الأمر مع التأكُّد من الأدوية ومراكز الإحالة سواء في مستشفيات شمال سيناء أو محافظات أخرى وتوفر المستلزمات الطبية والمخزون الكافي من الدم بجانب توفير الطواقم الطبية.

وتفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مستشفى العريش العام لمتابعة الاستعدادات الجارية بمستشفيات محافظة شمال سيناء لتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق ترأس وزير الصحة المصري اجتماع غرفة الأزمات لإدارة أحداث غزة بغية مناقشة أوجه التنسيق والوقوف على التحديات لتقديم أفضل الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني.