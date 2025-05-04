شريحة دماغية ثورية.. إيلون ماسك يعد بإعادة البصر للمكفوفين خلال عام

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته “نيورالينك” تعمل على تطوير شريحة دماغية جديدة من شأنها تمكين المكفوفين من استعادة بصرهم خلال عام واحد، في خطوة وُصفت بأنها قد تُحدث تحولًا جذريًا في مجال التكنولوجيا العصبية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح ماسك أن الجهاز الجديد الذي يحمل اسم “Blindsight” صُمم للتفاعل مباشرة مع القشرة البصرية في الدماغ، مما يمنح المستخدمين نوعًا من الإدراك البصري، حتى في الحالات التي وُلد فيها الشخص فاقدًا لحاسة البصر.

وقال ماسك: “أنا واثق من أننا سنتمكن من تنفيذ أول عملية زرع للجهاز قبل نهاية العام الجاري”، مؤكدًا أن فريق الشركة يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق هذا الإنجاز خلال الأشهر الـ12 القادمة.

وتمثل هذه التقنية جزءًا من رؤية “نيورالينك” لتطوير واجهات دماغية تسمح للبشر بالتفاعل مع الحواسيب عبر الإشارات العصبية، في مجالات متعددة تشمل استعادة القدرات الحسية والحركية. وأشار ماسك إلى أن الأبحاث الحالية قد تفتح أيضًا الباب أمام مساعدة مرضى الشلل النصفي على استعادة القدرة على المشي في المستقبل.

وتأسست “نيورالينك” عام 2016، وحققت تقدمًا ملحوظًا في هذا القطاع، حيث أجرت في يناير 2024 أول عملية ناجحة لزرع شريحة “Telepathy” في دماغ مريض يعاني من الشلل، مكّنته من التحكم في جهاز حاسوب باستخدام أفكاره فقط. وتكررت التجربة بنجاح في عمليتين لاحقتين في أغسطس 2024 ويناير 2025.

ورغم التقدم التقني، لا تزال هذه المشاريع خاضعة لإشراف ومراجعة الجهات الطبية والتنظيمية، وسط دعوات لمزيد من الشفافية حول نتائج التجارب السريرية وضمان سلامة المرضى.