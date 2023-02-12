شريطة التوافق.. «وهيبة» تؤكد وجود فرصة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إنّ هناك فرصة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، إذا توافقت الأجسام السياسية على المسار الدستوري.

وأضافت وهيبة في تصريح صحفي، أنّ الموقف الدولي موحد باتجاه الانتخابات إلى جانب رغبة داخلية لإجرائها، مشيرة إلى أن المواقف الدولية تأتي في صالح ما أعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي اليوم، والذي جدد التزامه بخارطة الطريق الحاكمة، وفق قولها.

وجاء عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنّ تحقيق الإجماع الدولي والوطني على ضرورة الانتخابات يتطب إنجاز القوانين التوافقية بشأنها قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة.

وأكد المنفي في تغريدة له على تويتر، التزام المجلس بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها، وفق تعبيره.

وتعقب تغريدة المنفي دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الجمعة، لرئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري؛ إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.