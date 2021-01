شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب

وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “بعد شهور من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وذويهم”.

يأتي ذلك بعد أن تلقى مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم في ديسمبر الماضي، أن إلغاء تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب” دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 14 ديسمبر 2020.

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom — huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021