«شط الحرية» بموسمه السادس يحقق نجاحاً كبيراً

حقق مسلسل “شط الحرية” الليبي، الذي يعرض للعام السادس على التوالي خلال شهر رمضان، النجاح الكبير كغيره من الأجزاء الأخرى، واستطاع أن يحجز مكانا رئيسيا على مائدة شهر رمضان الليبية.

وقال الفنان أحمد تمساح المخرج المنفذ لمسلسل “شط الحرية 6″، إن فكرة العمل مستمدة بشكل رئيسي من الواقع الذي عاشه المواطن في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، ومنها أزمة نقص الوقود والغاز.

وأوضح تمساح، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن العمل يتناول أزمات الانتخابات الليبية وما خلفته من مشكلات سياسية متكررة في إطار فكاهي، كما تناول المسلسل بشكل درامي ساخر أيضا خفايا عصابات التهريب في الدولة، حيث أراد صناع العمل لفت الأنظار إلى خطورتها، بحسب تمساح.

وأضاف تمساح: يسلط المسلسل أيضا الضوء على ظاهرة صيد الليبيين للطيور الجارحة خلال مواسم الهجرة، وفي كل حلقة تتغير المحاور حسب الأحداث والمواقف وما يمر به المواطن العادي.

يذكر أن مسلسل “شط الحرية” هو مسلسل ليبي من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي، من إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا، حيث عرض جزءه الأول على قناة ليبيا المستقبل والجزء الثاني والثالث والرابع على قناة 218، بينما عرض الجزء الخامس على قناة ليبيا المسار في رمضان سنة 2023، ويشارك في العمل عدد من نجوم الفن في ليبيا، ومنهم: سليمان اللويطي، عبدالهادي بوخريم، خالد ابريك، إبراهيم منصور، عادل أبو شهبة، نجم فرج، وعرض المسلسل مشاكل الحياة اليومية التي تواجه الجمهور الليبي بشكل مبسط، مع توفير حلول لها.