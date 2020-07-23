شعر الإنسان.. فوائد في مواجهة النفط

أظهر بحث جديد من جامعة “سيدني” الأسترالية للتكنولوجيا، أن شعر الإنسان وفراء الكلاب يمكن أن يؤديا أدوارا جيدة في تنظيف انسكابات النفط الخام على الأرض.

وقام فريق من الباحثين باختبار قدرة شعر الإنسان وفرو الكلب على امتصاص النفط من 3 أنواع من الأسطح الأرضية (الأسطح الصلبة والأسطح شبه المسامية والرمل).

ووجد الفريق أن شعر الإنسان وفراء الكلاب أكثر نجاحا في تنظيف انسكابات النفط.

وبحسب ما أفادت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية، بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار مواد طبيعية في عملية امتصاص النفط، وأشارت إلى أن نتائج البحث “تبشر بخيارات أكثر استدامة في المستقبل”.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن المؤلفة الرئيسة للدراسة عالمة البيئة ميغان موراي قولها: “كان من السهل جدا وضع شعر الإنسان والفراء على الأسطح وامتصاصهما الانسكابات”.

وتابعت موراي: “هذه نتيجة مثيرة للغاية للأشخاص الذين يتعاملون مع النفط المنسكب من الشاحنات أو خزانات التخزين أو أنابيب النفط، وبالتالي فإنه يمكن معالجة جميع هذه السيناريوهات باستخدام مواد طبيعية ذات أصل مستدام”.

يُشار إلى أن الانسكابات النفطية على الأرض تتسبب في أضرار طويلة المدى للطبيعة والبيئة والتربة، وقد تحول الأراضي إلى بور إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.