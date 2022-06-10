شغلت الرأي العام.. «الصور» يكشف تفاصيل جريمة ارتكبت قبل سنوات

أكد مكتب النائب العام ضبط المتهمة بخطف وقتل الطفلة ميار أحمد عاشور البالغة من العمر 5 سنوات وقت ارتكاب الجريمة في 2016.

وأضاف المكتب أن تدابير الملاحقة القضائية أسفرت عن معرفة الجانية؛ وتحديد مكان اختفائها من قبل قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ وترتب على ذلك ضبطها بالتعاون مع قسم النجدة – بنغازي.

ولفت المكتب إلى أن الطفلة ميار كانت قد اختطفت من أمام منزل العائلة لإرغامهم على دفع فدية مالية؛ وعثر عليها في مزرعة مهجورة مقتولة بتاريخ 3 نوفمبر 2016 وجثتها التي تحللت محفوظة في حقيبة ملابس.

وقال المكتب إن الطبيب الشرعي عزا سبب الوفاة إلى تعرض الطفلة إلى عنف لا يتناسب مع عمرها تمثل في أثر قيد حول معصميها وضرب بأداة صلبة على رأسها وصدرها؛ ما أدى تكسر أضلعها وتهتك رئتها ونزيف حاد أدى إلى ضغوط على رئتيها حتى توقف تنفسها