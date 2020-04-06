شفاء أول حالة إصابة بكورونا في ليبيا وحالة أخرى تتماثل للشفاء

تم منح الحالة المتعافية إذن مغادرة العزل بعد انطباق شروط التعافي. [الوطني لمكافحة الأمراض]

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د بدر الدين بشير النجار، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقِد مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، لاستعراض آخر تطورات وتداعيات أزمة وباء كورونا.

وأفاد الطبيب المعالج لحالات الإصابة بفيروس كورونا د. عبدالنبي الرايس، بأن إعلان شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، جاء بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

هذا وتم منح الحالة المتعافية إذن مغادرة العزل بعد انطباق شروط التعافي المعمول بها عالميا.

من جانبه أفاد مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة د. توفيق حريشة، بأن حالة ثانية تتماثل هي الأخرى للشفاء وفي انتظار نتائج التحليل من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف أن الحالة الثانية المصابة في طرابلس تتماثل للشفاء وأجريت لها صورة مقطعية للصدر وأعطت نتائج مُبشرة، وفق قوله.

اقترح تصحيحاً