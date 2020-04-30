شفاء رضيع جزائري من كورونا

تماثل 1651 للشفاء في الجزائر [انترنت]

تماثل رضيع عمره سنة واحدة للشفاء من فيروس كورونا في ولاية معسكر شمال غرب الجزائر.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان في ولاية معسكر في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 حالات شفاء جديدة بالولاية تعود إحداها لطفل يبلغ من العمر سنة واحدة.

وأشار البيان إلى أن المتعافين الستة سيغادرون اليوم المؤسسة العمومية الاستشفائية “إسعد خالد” التي كانوا يتلقون العلاج فيها، ليصبح مجموع حالات الشفاء من المرض في الولاية 33 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وحسب آخر إصحائية قدمتها وزارة الصحة الجزائرية أمس الثلاثاء، بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد 3649 حالة، تماثل 1651 منها للشفاء، وتوفي 437.

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