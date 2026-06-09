شفافية ومساءلة.. نشر تقارير رقابية حول «الإنفاق العام» في البلاد

استعرضت اللجنة العليا لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجي لمكافحة الفساد، المشكّلة بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، صباح اليوم في طرابلس، تقاريرها الرقابية خلال مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب ديوان المحاسبة الليبي، شهد المؤتمر عرض أبرز نتائج ومخرجات أعمال اللجنة، حيث جرى تقديم تقريري مراجعة دعم المحروقات ومراجعة دعم القطاع الدوائي، وما تضمناه من بيانات ومؤشرات وملاحظات رقابية تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأكدت اللجنة أن نشر هذه التقارير يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي في مجال مكافحة الفساد، وتوسيع نطاق الإفصاح عن نتائج الأعمال الرقابية، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على القضايا ذات الأولوية الوطنية، ويسهم في دعم مسارات الإصلاح وترسيخ ثقافة المساءلة.

هذا وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة توسعاً في أعمال التدقيق والمراجعة المالية لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها دعم المحروقات والقطاع الصحي، في إطار جهود تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية ومكافحة الهدر المالي، عبر تقارير دورية تصدرها الجهات الرقابية المختصة.

للاطلاع على التقارير من هنا.