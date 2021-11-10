«شكري»: مؤتمر باريس يجب أن يقدم إضافة إلى مؤتمرَي برلين

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مؤتمر باريس يجب أن يقدّم إضافة إلى مؤتمرَي برلين، خاصة فيما يتعلق بالتفويض الممنوح للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لوضع خارطة طريق وجدول زمني لخروج القوات الأجنبية.

وأوضح شكري في ندوة صحفية، أنّ الخط الأحمر الذي حدّد الرئيس السيسي، أكد على أهمية وقف إطلاق النار والحد من أي توجّه للأطراف نحو الاستمرار في القتال، وهذا الموقف هو الذي فتح الباب أمام المباحثات بين الأطراف.

وأعرب شكري عن أمله في أن يُحترم الإطار الزمني والموعد المحدّد لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أنّ انتخاب حكومة جديدة من شأنه توحيد البلاد ووضع حد للنزاع والتنافس الإقليمي في البلاد.

وأضاف الوزير المصري، أنّ الوضع المضطرب الذي شهدته ليبيا لعقد من الزمن يمكن أن ينتهي الآن بعملية انتخابية تُفضي إلى تشكيل حكومة تمثّل الليبيين.

وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية، أن الانتخابات ستخضع لمراقبة حرة، معربا علن أمله أن تؤدي العملية الانتخابية إلى انتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل مكونات الشعب الليبي.