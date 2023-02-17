«شكري»: نرفض إي إملاءات خارجية على الليبيين

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة ترفض أي إملاءات خارجية على الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية الاتفاق الموقع في الصخيرات بالمغرب.

وأكّد شكري أنّ مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، مجددا تأكيده على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.

وشدّد شكري على أهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وطالب شكري بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة.