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«شكري» يجدّد تأكيده على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 16 يناير 2022 - 17:42 | آخر تحديث: 16 يناير 2022 - 17:43 نُشر: الأحد، 16 يناير 2022 - 17:42
ليبيا
«شكري» يجدّد تأكيده على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
لقاء يجمع وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية الجزائري

جدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وشدّد شكري على أهمية العمل على دعم حل ليبي ليبي للخروج من الأزمة الحالية؛ ووقف أي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي.

وأشار الوزيران إلى ضرورة تكثيف التنسيق في إطار العمل الأفريقي المشترك بما يعزز من جهود تحقيق السلم والامن والرخاء في القارة الأفريقية.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول مجمل ملفات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

آخر تحديث: 16 يناير 2022 - 17:43
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