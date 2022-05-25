«شكري» يصف اجتماعات القاهرة بأنّها مؤشرات مبشرة للتوافق الليبي

شف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود مؤشرات مبشرةٍ بشأن مباحثات الأطراف الليبية في القاهرة، مؤكدًا أن الحل والتوافق يجب أن يكون ليبيا خالصًا.

ولفت شكري، في تصريح لقناة سكاي نيوز، إلى ضرورة وضع نصوص تمهد إلى عقد انتخابات تُجرى بتوافق كل الأطراف الليبية ولا سيما المجلس التشريعي بوصفه ممثلًا لإرادة الشعب وأساسا لحماية الأمن القومي.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري، على هامش مشاركته في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

يذكر أن لجنتي المسار الدستوري من مجلسي النواب والدولة، يُجريان مباحثاتٍ بُغيةَ التوافق على قاعدة دستورية للاستحقاق الانتخابي، إذ توصلتا خلال جولتهما الثانية، إلى التوافق على قرابة 140مادة.