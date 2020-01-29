شكشك: خسائر الحرب تتجاوز 60 مليار دينار

شكشك: إغلاق موانئ النفط ابتزاز للدولة. [أرشيف/ديوان المحاسبة]

قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إن التقديرات الأولية لحصر أضرار الحرب تُشير إلى خسائر تتجاوز 60 مليار دينار.

وأضاف شكشك في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار، أن إغلاق موانئ النفط ابتزاز للدولة وتكرار لسيناريو كلف الدولة 150 مليار دينار.

وتابع يقول:

من يحاربون العاصمة بحجة محاربة الفساد يرتكبون “خيانة عظمى” لتلقيهم أموالًا من دول خارجية. الضباط الذين يلتحقون بمن يهاجم العاصمة يخالفون المادة 48 من العقوبات العسكرية.

كما أبدى رئيس ديوان المحاسبة استغرابه من تصرفات المجتمع الدولي الذي يُقر بارتكاب انتهاكات وجرائم ويدعو لإشراك المسؤولين عنها في التسوية السياسية، وفق قوله.