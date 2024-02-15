شكشك والكبير يناقشان مراجعة القوائم المالية لمصرف ليبيا المركزي

ناقش رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال لقائهما أمس الأربعاء، مراجعة القوائم المالية للمصرف، وتذليل الصعوبات التي تواجه عمليات المراجعة.

وبحث الجانبان في لقائهما الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة وبحضور الإدارات المعنية من الجانبين، إمكانية الاتفاق على خطة يتم بموجبها تسهيل عمليات المراجعة والإسراع في اعتمادها.

وتطرق اللقاء، بحسب ببان صادر عن ديوان المحاسبة، إلى عمل مكاتب المراجعة المحاسبية وتوحيد المعايير بين الديوان والمصرف بغية تسهيل عملها، وتعديل الاشتراطات الملزم توافرها في اعتماد المكاتب، لتكون قادرة على مراجعة ما يسند إليها من أعمال تهدف لتطوير العمل المحاسبي في ليبيا.