«شكشك» ووزيرا المالية والشؤون الاجتماعية يتفقدون مركز أطفال التوحد

قام رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رفقة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية للمركز الوطني لعلاج أطفال التوحد، بحي الأكواخ في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوفد، مدير المركز وعدد من الإخصائيين.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على المستوى المتطور للخدمات ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المركز.

وقال وزير المالية إن المركز يعتبر نموذجياً ويجب الاقتداء به إلى حين إنشاء مراكز أخرى.

من جهته ناقش رئيس ديوان المحاسبة مع الحاضرين، العراقيل المالية التي تواجه المركز.

كم تم خلال الزيارة، إهداء المركز سيارة إسعاف وسيارتي نقل ركاب حديثة.

يُشار إلى أن المركز الوطني لعلاج أطفال التوحد يتم حمايته وتأمينه من قِبل جهاز دعم الاستقرار.