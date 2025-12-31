«ديوان المحاسبة» يعقد اجتماعاً لمراجعة التقرير السنوي لعام 2024

عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا هامًا بمناسبة اكتمال مادة التقرير السنوي لسنة 2024م، بحضور رئيس الديوان خالد شكشك ومستشاريه ومديري الإدارات والمكاتب، لمراجعة مراحل إعداد التقرير وضمان دقته ومصداقيته.

وناقش الاجتماع أبرز الخطوات التي مر بها إعداد التقرير، والتحديات والصعوبات التي واجهت الديوان خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على أعلى معايير الجودة والشفافية في إعداد التقارير السنوية.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى ضرورة استمرار العمل الدؤوب لتعزيز أداء الديوان، مشددًا على التزامه الكامل بإعداد التقارير السنوية وفق معايير دقيقة، ومقدمًا الشكر لأعضاء وموظفي الديوان على إنجاز هذا التقرير رغم التحديات التي قد تهدد استقلالية الديوان وأعضائه.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الإعلان الرسمي عن اكتمال مادة التقرير السنوي لسنة 2024م، حيث تم إحالة التقرير إلى الجهات المختصة ونشره للعموم، في خطوة تؤكد التزام ديوان المحاسبة بمعايير الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقافة المساءلة المجتمعية في البلاد.