«شكشك» يبحث آلية إعداد التقرير السنوي للعام الماضي

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، آلية إعداد التقرير السنوي للعام الماضي، وفق الجدول الزمني المحدد، و سير العمل بالخطة التشغيلية للديوان في العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع ناقش هيكلية التحول الرقمي واعتماد أدلة العمل الرقابي ومراحل إنجاز منظومة المهام الرقابية الإلكترونية، بحسب مانشره المكتب الإعلامي للديوان.

وشدد شكشك على ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة، وإنجاز الأعمال في المدة المحددة بجودة عالية، مع الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.