«شكشك» يبحث التعاون مع إيطاليا بمجال «مكافحة الفساد»

عقد وفد ديوان المحاسبة الليبي برئاسة “خالد شكشك”، لقاءً مع “جوزيبي بوسيا” رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإيطالية، بحضور مدراء الإدارات في ديوان المحاسبة ورؤساء المكاتب في الهيئة الإيطالية لمكافحة الفساد.

تمحورت المناقشات بين الجانبين حول أهمية تطوير العمل الرقابي، وبالأخص تحسين أدلة العمل الرقابي، وتعزيز التحول الرقمي و أساليب الرقابة على تقنية المعلومات.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون المستقبلي بين الهيئتين في مجال مكافحة الفساد.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكليف فرق من كلا الجانبين لتنظيم اجتماعات مشتركة وإعداد مسودة مذكرة تفاهم من أجل اعتمادها في الفترة المقبلة