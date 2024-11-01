«شكشك» يبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع محكمة المحاسبات التونسية

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الجمعة، مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية فضيلة القرقوري سبل وآليات تفعيل مذكرة التفاهم، ولجنة التنسيق المغاربية.

وأفادت الصحفة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأنه في سياق دعم ديوان المحاسبة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسية “الأربوساي”، سلّم شكشك نسخة من المناهج العلمية لشهادة المراجع المحترف التي أعدها الديوان، بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

كما تناول اللقاء الاستعدادات لانعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ16 لمنظمة “الأفروساي” الذي سيعقد في طرابلس مطلع ديسمبر المقبل.