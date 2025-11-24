شكشك يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز الرقابة على «المال العام»

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم بمقر الديوان في طرابلس بنائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، والوفد المرافق لها من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب.

وتم خلال اللقاء بحث دور الديوان في تعزيز الرقابة على المال العام ودعم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أهمية دعم استقلالية الديوان وحياديته لضمان موضوعية التقارير الصادرة عنه.

كما ناقش الطرفان الاتفاقية الموقعة بين الديوان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني وتنمية القدرات المؤسسية، وضمان تنفيذ البرامج التنموية بما يخدم أولويات الدولة ويحقق أفضل النتائج على الصعيدين المؤسسي والخدمي.

وفي ختام اللقاء، أكدت ريتشاردسون على الدور المحوري لديوان المحاسبة في إحكام الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاستقرار وبناء مؤسسات قوية وفاعلة.