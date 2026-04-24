طرابلس تستضيف لقاءً لبحث إصلاح «المؤسسات السيادية» في ليبيا

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري ونائبة أخرى هي أولريكا ريتشاردسون، سبل دعم وتعزيز دور المؤسسات السيادية في ليبيا، خلال لقاء عقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب نتائج مسارات الحوار الاقتصادي، والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، مع التركيز على أهمية تمكين المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، من أداء مهامه في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الاستقرار المؤسسي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الدعم الدولي بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على أداء مهامها بكفاءة واستقلالية، خصوصًا في ما يتعلق بضبط الإنفاق العام وحماية المال العام ودعم الاستقرار الاقتصادي.

من جانبها، أعربت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري عن تقديرها لدور ديوان المحاسبة، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة لجهود الإصلاح وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات الليبية.

وعلى هامش اللقاء، شارك الوفد في مراسم توقيع شهادات مهنية لعدد من موظفي الديوان، ضمن مشروع لبناء القدرات بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، حيث جرى اعتماد 63 شهادة جديدة في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء وتقنية المعلومات.

وبذلك يرتفع إجمالي الحاصلين على هذه الشهادات إلى 101 موظف، في خطوة تعكس توجه ديوان المحاسبة نحو تطوير كوادره وتعزيز كفاءته الرقابية وفق معايير مهنية دولية.