شكشك يبحث مع البعثة الأممية ملفات «الإصلاح الاقتصادي»

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد.

وضم وفد البعثة الأممية نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري (ستيفاني خوري)، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون (أولريكا ريتشاردسون)، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة طرابلس يوم 29 يونيو 2026.

وتناول اللقاء الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في دعم جهود مكافحة الفساد، وأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتعاون الفني مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة وفاعلية الأجهزة الرقابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

كما ناقش الجانبان مخرجات الحوار المهيكل، خاصة ما يتعلق بمحور الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة، إلى جانب استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بالإصلاحات المؤسسية وآليات الرقابة المالية والإدارية.

وبحث المشاركون الخطوات المقبلة الرامية إلى دعم مسار الإصلاح المؤسسي، وتطوير أدوات الرقابة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يخدم جهود الدولة الليبية في مكافحة الفساد وصون المال العام.

وأكد ديوان المحاسبة الليبي في ختام اللقاء استمراره في أداء دوره الرقابي لحماية المال العام ومكافحة الفساد، والعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويخدم المصلحة العامة.