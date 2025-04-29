«شكشك» يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون المشترك

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، السفير التركي لدى ليبيا السيد غوفين بيجيتش، وذلك بمقر الديوان بمنطقة الظهرة– طرابلس.

وخصص اللقاء لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، لاسيما الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في عام 2020م، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في ليبيا، والمشروعات التي تنفذها الشركات التركية داخل البلاد، حيث تم التأكيد على أهمية دور الديوان واستقلاليته في فحص ومراجعة العقود العامة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرقابة وحماية المال العام.

الجدير بالذكر أنه تتمتع ليبيا وتركيا بعلاقات تاريخية عميقة تمتد لعدة عقود، شهدت خلالها التعاون في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية.