«شكشك» يبحث مع سفير بريطانيا دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الشفافية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، دور الديوان والأجهزة الرقابية في تعزيز الإفصاح والشفافية وفق ما تنتهي إليه نتائج أعمالها.

كما تناول اللقاء بين الطرفين سبل الاستفادة من المنظمات والأجهزة الرقابية الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات وتطوير عمل الديوان وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، باعتباره عضوا في المنظمات الدولية المختصة في مجال الرقابة والتدقيق.

وعرج رئيس الديوان من جانبه على الاتفاقيات المشتركة بين الديوان ومكاتب التدقيق الدولية بالمملكة المتحدة، لمراجعة الملفات والعمليات الخارجية التي تتطلب درجة عالية من الكفاءة والاختصاص، وتدريب عناصر من الديوان على أدائها، مؤكداً على أهمية دعمها وتذليل الصعوبات أمام تنفيذها.