«شكشك» يبحث مع مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي سبل توسيع التعاون

على هامش أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي 25)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد أحمد شكشك لقاء مع ستيفن سانفورد، رئيس الوفد الأمريكي ومدير التخطيط الاستراتيجي ومسؤول الاتصال الخارجي بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي (GAO).



واستعرض اللقاء سبل توطيد التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى حول تطوير منظومات العمل الرقابي وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع التحولات الحديثة في مجالات الحوكمة والمساءلة والشفافية.

كما تم التطرق إلى برنامج الزمالة الدولية للمراجعين (IAFP)، الذي يُشرف عليه مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، والذي يُعتبر من أبرز البرامج العالمية المتخصصة في إعداد القيادات الرقابية.

وتم بحث انخراط كوادر ديوان المحاسبة الليبي في هذا البرنامج للاستفادة من التجارب الميدانية المتقدمة والمعارف التطبيقية في مجالات الرقابة الحديثة والتحول الرقمي، واستخدام التقنيات الذكية في المراجعة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان على حرصهما لتعزيز التعاون القائم بما يُسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين، ويعزز من قدرات الأجهزة العليا للرقابة ويُسهم في تطوير عملهما ضمن منظومة الإنتوساي.