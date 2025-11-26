شكشك يبحث مع نائب بالمجلس الأعلى للدولة تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لقاءً مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، الأربعاء في مقر الديوان بالظهرة – طرابلس، لبحث مستجدات العمل الرقابي ومتابعة الملفات ذات الأولوية في إطار دعم الشفافية وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي.

وتناول الجانبان أبرز القضايا المدرجة ضمن الخطة السنوية للديوان، خاصة ما يتعلق بإدارة المال العام وآليات التنسيق بين المؤسسات لتعزيز جهود الإصلاح المؤسسي.

وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الديوان النائبَ الثاني في جولة تفقدية داخل الإدارات الفنية للاطلاع على طبيعة عملها وآليات تنفيذ المهام الرقابية، بما يدعم الدور المؤسسي للديوان في حماية المال العام.