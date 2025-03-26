«شكشك» يلتقي السفير البريطاني.. بحث سبل «تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد»

استقبل رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، السفير البريطاني في ليبيا، حيث تناول اللقاء “أهمية الدور الذي يقوم به الديوان في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، باعتباره مؤسسة رقابية مستقلة تسهم في تدعيم مصداقية البيانات المالية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة“.

كما تم خلال الاجتماع “التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مجالات التطوير والبناء المؤسسي، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز آليات الرقابة المالية وفقًا للمعايير الدولية”.

وأشاد السفير البريطاني “بجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة الرشيدة”، مؤكداً “دعم بلاده لأي مبادرات تهدف إلى تطوير العمل الرقابي وتعزيز النزاهة المالية في ليبيا”.