«شكشك» يلتقي السفير الفرنسي.. بحث سبل «إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد»



التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، “حيث تم خلاله تناول الدور الحيوي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، من خلال التقارير السنوية التي ينشرها الديوان والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد”.

بدوره، أكد رئيس الديوان على “أهمية العمل الرقابي المستمر لضمان تحقيق العدالة في استخدام المال العام”.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن “دعم بلاده المستمر لجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية، مؤكداً على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا وتعزيز الحكم الرشيد”.

كما تطرق اللقاء إلى “إمكانية فتح آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية، وخاصة في مجال تطوير أساليب وتقنيات العمل الرقابي المتقدم”.

