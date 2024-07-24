«شكشك» يناقش ملاحظات الديوان حول مشروع باب طرابلس 2 «زمردة»

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الثلاثاء، مع الأطراف ذات العلاقة ملاحظات الديوان حول اتفاقية المشاركة بين المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة «ليدكو» بشأن إنشاء مشروع باب «طرابلس- 2» زمردة.

وأكد رئيس الديوان على الأهمية الاستراتيجية لموقع المشروع، باعتباره في أحد مداخل مدينة طرابلس، وأثره في تنمية وتطوير المنطقة، إلى جانب تشجيع نموذج الشراكة مع ضمان عدالة الاستثمار وتكافؤ الفرص في الحصول على أكبر عائد لجميع الأطراف.

وعرج مديرو الإدارات المختصة على ملاحظات الديوان، مشددين على ضرورة مراعاتها ومعالجتها والأخذ بالتوصيات اللازمة، مؤكدين في الوقت ذاته أن نجاح المشروع سيكون دافعا قويا لتشجيع الاستثمار.