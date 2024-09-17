شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن

قدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، بعد الاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، دعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.

وأدان لبنان بشدة، في الشكوى التي قدمها، الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعددة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ومراكز صحية و مؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.