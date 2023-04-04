شلقم: لا معنى لمطالبة ورثة الإيطاليين في ليبيا

قال وزير خارجية ليبيا السابق عبد الرحمن شلقم، إنه لا معنى لمطالبة ورثة الإيطاليين في ليبيا.

وكتب شلقم في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “ما تردد مؤخرا عن مطالبة ورثة الايطاليين المطرودين من ليبيا بتعويضهم عن ممتلكاتهم في ليبيا.. لا معنى له”.

وأردف: “فقد تم التفاهم مبكرا مع الحكومة الإيطالية برئاسة الدومورو ووزير الخارجية جوليو اندريوتي آنذاك.. وتولت الحكومة الإيطالية تعويض المطرودين”.

وأشار شلقم إلى أن الحكومة الإيطالية قد طلبت من ليبيا في المقابل استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجال البترول.