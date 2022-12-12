«شلقم» يتحصل على الجائزة الدولية لصناع السلام

استلم عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة الجائزة الدولية لصناع السلام والتنمية المقدمة من قِبل المركز العربي اللأوروبي لحقوق اللإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو بالنرويج مقرا له بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي.

جاء ذلك احتفالية إحياء الذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة دبي الإماراتية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى.

وتم منح الجائزة لشلقم تقديرا لجهوده المبذولة في دعم التنمية ومساندة الجهود الوطنية العربية والدولية التي ترتقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

يُشار إلى أن الدكتور رمضان بن زير كان من ضمن الذين تم اختيارهم لهذه السنة للحصول على هذه الجائزة ولكن لظروف خاصة أحالت دون مشاركتة في هذه الاحتفالية.