شلقم: يسألونك عن ليبيا وتركيا!

علق مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، على توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا، والتي تمت خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى إسطنبول اليومين الماضيين تحت عنوان “يسألونك عن ليبيا وتركيا”.

وكتب “شلقم” في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، يقول:

اتصل بي العديد من الأخوة يسألون عن ما قيل عن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا. أجيب بما يلي: أولاً.. ما وقع في تركيا -مذكرة تفاهم- وهذه الصيغة من الناحية القانونية هي من أقل الالتزامات بين الدول،، تعني وعد شرف ولا ترتب أي التزام عامل ولا تحتاج إلى مصادقة من الجهات التشريعية. مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا والرئاسي لا ترتب التزاما رسميا على الدولة الليبية، أنا وقعت عشرات من ذلك ولم ترتب شيئا على الدولة الليبية.

ونوه مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة بأن الحديث عن الالتزامات فيما يتعلق الثروات البحرية في المتوسط لا معنى له، مشيرًا إلى أن تقاسم الثروات في البحر تحكمها قواعد الجرف القاري، والمساحة الاقتصادية للبحار وهي ستون كم وتحكمها قوانين دولية، وفق قوله.

وأضاف يقول:

على كل حال، ما تم التوقيع عليه، لا يُلزم ليبيا بشيء،، ولكن الوقت له حسابات سياسية،، الإعلان عن توقيع هذه الورقة في هذا التوقيت هو خطأ سياسي.

وتابع: