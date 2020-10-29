شماطة: اختيار الدكتور «دلاف» ليكون رئيساً للمجلس الرئاسي خطوة في الاتجاه الصحيح

قال كاتب الليبي عبد الهادي شماطة، إن على الجالسين في تونس لإيجاد تركيبة جديدة تضمن الخروج من الأزمة أن يدركوا حجم المسؤولية التاريخية.

وأضاف في حديث لـ”عين ليبيا”، أن عليهم أن يختاروا الرجال الوطنيين القادرين على إنقاذ الوطن.

وتابع يقول: “وقد لاحت بعض الترشيحات الوطنية التي تُبشر بالمسار الصحيح ومنها اختيار الدكتور مصطفى دلاف رئيسا للمجلس الرئاسي فهو خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء دولة القانون والمؤسسات”.

وأشار إلى أن هذا الترشيح قد لاقى ارتياحا في الأوساط السياسية والعلمية وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفى دلاف هو أستاذ في القانون الدستوري والإداري، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن مدينة البيضاء.

هذا وستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي ابتداءً من 9 نوفمبر القادم في العاصمة التونسية.