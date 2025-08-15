شمال باكستان يغرق.. الفيضانات تقتل أكثر من 500 شخص

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب شمال باكستان منذ أواخر يونيو في مقتل نحو 500 شخص حتى الآن، بينهم 164 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق السلطات المحلية.

وتعد ولاية خيبر بختونخوا الجبلية الأكثر تضرراً، حيث سجلت 150 حالة وفاة، فيما لقي 9 أشخاص مصرعهم في الشطر الباكستاني من كشمير، وتوفي 5 آخرون في منطقة جيلجيت بالتستان السياحية، وفي منطقة باجور شمال غرب البلاد، جرفت السيول العديد من المنازل، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وتشريد أكثر من 20 آخرين.

وفي حادثة مؤلمة أخرى، تحطمت مروحية إنقاذ أثناء توجهها إلى المناطق المتضررة من انزلاقات التربة، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الخمسة بمن فيهم الطياران، وفق ما أعلن رئيس وزراء ولاية خيبر باختونخوا علي أمين غندابور.

ورجّح المسؤولون أن ترتفع حصيلة القتلى، في ظل استمرار الفيضانات وانعدام وصول فرق الإنقاذ إلى بعض القرى النائية.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات من استمرار الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية الغربية، داعية السكان إلى توخي الحذر وتجنب التنقل غير الضروري.

يُذكر أن الأمطار الموسمية ضرورية للزراعة والأمن الغذائي في جنوب آسيا، حيث توفر نحو 70 إلى 80% من إجمالي الهطولات السنوية، لكنها غالباً ما تتسبب في أضرار جسيمة عند اشتدادها، كما حصل في فيضانات عام 2022 التي أودت بحياة نحو 1700 شخص وغطت ثلث مساحة البلاد.