شمام: الحل دولي وليس محلي للأزمة الليبية

قال الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، إن الحل دولي وليس للأزمة الليبية.

وأضاف شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن المجتمع الدولي يسعى الآن نحو تبريد الأزمة ودفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا للتفاوض.

وتابع شمام: “الدبيبة يلعب لعبة الوقت لفرض الأمر الواقع ويمسك بورقة الانتخابات.. التحالف الفضفاض لحكومة باشاغا يحرمها من المناورة ويثقل حركتها”.

وأشار إلى أن ما وصفه بالسلام البارد لن يستمر طويلا وأن الحياد الدولي الذي ظهر طابعه مؤقت.

ونوه شمام إلى أن العامل التركي قد يكون الأكثر أهمية خلال الأيام القليلة المقبلة وهي تقف الآن على مسافة متساوية بين الخصمين.

واختتم بالقول: “الحقيقة الوحيدة الآن أنه ليس هناك مسار ليبي لحل الأزمة.