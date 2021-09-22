شمام: «الدبيبة» التقط الكرة وسجل

قال الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التقط الكرة وسجل وهو يلعب الآن بين جمهوره، حسب وصفه.

جاء ذلك تعليقاً له على خطوة سحب الثقة من الحكومة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك طالعته “عين ليبيا”.

وأضاف شمام أن الجمعة القادمة ستكون حاسمة ومكان المواجهة ساحات المدن.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أخطأ في اختيار الخصم ويخوض الآن معركة اختفى فيها مؤيدوه.

ونوه شمام إلى أنه إذا جرت الانتخابات اليوم فليس هناك مرشح واحد من الأسماء المطروحة يمكنه هزيمة الدبيبة.

وتابع: “أخطأ حفتر في حرب طرابلس، وأخطأ عقيلة في جر برلمان هزيل لمعركة شرسة”.

واختتم متساءلاً: “هل لدى عقيلة شارع يخرج لمعركته الجمعة؟”.