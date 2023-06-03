شمام: المبعوث الأممي لن يحضر توقيع اتفاق لجنة 6+6 في المغرب

كشف الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام نقلاً عن مصادر، بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي اعتذر عن حضور توقيع اتفاق اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 المقرر غداً الأحد في بوزنيقة المغربية.

وقال شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أصيبت الدبلوماسية المغربية بالدهشة لهذا الاعتذار لاعتقادها أن ما يشغل باتيلي أساسا هو التعجيل في الانتخابات”.

وأضاف: “يبدو أن الهدف عند البعض ليس عودة الحكم الدستوري بل عودة الجماهيرية الثانية.. وتستور يا مثابات ملك ملوك أفريقيا!”.

وتحتضن بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، منذ أيام ،مفاوضات مطولة ومستمرة لأعضاء لجنة 6+6 لاستكمال المناقشات حول النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية للاستحقاقات المرتقبة.