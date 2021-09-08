شمام: المصارحة قبل المصالحة

علق الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، على أخبار الإفراجات الأخيرة التي حدثت لعدد من السجناء ورموز النظام السابق، والتي جاءت في إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك طالعته “عين ليبيا”، كتب شمام: “نحن مع تسليم جثامين المقتولين إلى ذويهم، وبالتالي من يملك جثامين القذافي ورفاقه عليه تسليمهم أو الأدلاء بمكان دفنهم”.

وأضاف: “وبالمقابل نطالب الشخصيات الأمنية الذين أطلقوا سراحهم أو في طريقهم، أن يخبرونا بما لديهم من معلومات عن قبور الضباط الذيين أعدموا عام 1975م، ومن شارك في خطف منصور (الكيخيا، وقبور من رموا جثثهم في البحر عام 1980م”.

كما طالب شمام بالكشف عن أسماء القتلى في حرب تشاد وأسماء الأسرى الذين قضوا في السجون التشادية، وكيف تم تسليم المرحوم الرائد عمر المحيشي، ومن رافقه من منفاه ومن استلمه في وطنه.

وطالب شمام أيضاً، بالكشف عن عدد قتلى سجن أبوسليم ومكان بقية الجثامين، وتساءل عن مصير الإمام موسى الصدر ورفاقه، وطالب بتوضيح ملابسات قصة مقتل عضو مجلس قيادة ثورة الفاتح إمحمد المقريف.

واختتم شمام بالقول: “والقاعدة هي.. المصارحة قبل المصالحة، وطالما هناك تسليم هناك استلام.. رحم الله كل من تم الغدر بهم”.