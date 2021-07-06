شمام: برقة تخجل من الذين يغتصبون تمثيلها

قال الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، إن المنطقة الشرقية “برقة” تخجل من الذين يغتصبون تمثيلها، حسب وصفه.

وكتب شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “برقة تخجل من الذين يغتصبون تمثيلها.. ويزعمون أنهم رجالها.. ومن ينطقون باسمها.. ومن يطبلون لحاكمها.. بنغازي عاصمتها لم تعد تُربي (الذوايح) لأنهم الآن هم وجوهها”.

وأضاف: “بصراحة مؤلمة ما نراه في برقة لا دولة ولا رجال دولة.. لا تملك برقة مشروعها.. إنها مجرد (ملحق) بائس بمشروع استبدادي ليس إلا.. تباً لكم”.

برقة تخجل من الذين يغتصبون تمثيلها.. ويزعمون انهم رجالها.. ومن ينطقون باسمها.. ومن يطبلون لحاكمها..بنغازي عاصمتها لم تعد… تم النشر بواسطة ‏‎Mahmud Shammam‎‏ في الثلاثاء، ٦ يوليو ٢٠٢١