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شمام: لقاء «حفتر» مع الوفد الأمريكي كان لنقل رسائل أكثر من البحث عن إجابات

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 17:56 نُشر: الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 17:56
ليبيا
الرسائل كانت "قصيرة" ومبتورة

التقى خليفة حفتر، بمقر قيادة قواته في بنغازي، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ضم مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لقوات حفتر، فقد تم خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الإنتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

وقال الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام إن لقاء حفتر مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية كان لنقل رسائل أكثر من البحث عن إجابات.

ووفقاً لشمام، فإن الرسائل كانت “قصيرة” ومبتورة يمكن تلخيصها في الآتي:

  • ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية هذه السنة
  • على كافة الأطراف احترام النتائج مهما كانت
  • ضرورة التوقف عن محاولات تشكيل حكومات جديدة مع أطراف متعددة
  • خطر وجود فاغنر في ليبيا وضرورة فهم نظرة واشنطن لهذه المجموعة ووضعها القانوني
  • أشارت أن واشًنطن على علم بكيفية سداد مرتبات هذه المجموعة
  • كما أنهم على علم بنقل ذخائر من ليبيا إلى روسيا
  • وأنهم على علم بانخراط هذه المجموعة في الحصول على وقود ومحروقات للقيام بعمليات عسكريه في مالي وبعض دول الجوار
  • عبرت عن قلق واشنطن من سجل حقوق الإنسان في لببيا والانتهاكات المتكررة لهذه الحقوق ووضع المساجين والتضييق على وضع المجتمع المدني
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