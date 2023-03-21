شمام: لقاء «حفتر» مع الوفد الأمريكي كان لنقل رسائل أكثر من البحث عن إجابات

التقى خليفة حفتر، بمقر قيادة قواته في بنغازي، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ضم مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لقوات حفتر، فقد تم خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الإنتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

2/2 كما ناقش الطرفان أهمية حماية سيادة #ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد. في هذا الصدد، أشارت مساعدة وزير الخارجية إلى تصنيف فاغنر مؤخرًا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مشددة على دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة. — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 20, 2023

وقال الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام إن لقاء حفتر مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية كان لنقل رسائل أكثر من البحث عن إجابات.

ووفقاً لشمام، فإن الرسائل كانت “قصيرة” ومبتورة يمكن تلخيصها في الآتي: