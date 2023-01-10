شمام: ليبيا تحتاج إلى إدارة بريطانية

قال الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، إن ليبيا في حاجة إلى إدارة بريطانية على غرار الإدارة البريطانية في ليبيا خلال الفترة من 1942م حتى استقلال ليبيا في عام 1951م.

وكتب شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “اقولها والألم يعتصرني، ليبيا جزيرة دوران تلف بنا ونرجع إلى نقطة الصفر.. الطبقة السياسية استهلكت كل أرصدتها التفاوضية”.

وأضاف: “في الأربعينات نجحت الإدارة البريطانية في إدارة مرحلة انتقالية واحدة استغرقت 8 سنوات وستة أشهر و24 يوما نقلت ليبيا إلى مرحلة الدولة”.

واختتم شمام بالقول: “اكاد اجزم أننا نحتاج إلى إدارة مشابهة”.